Im zweiten Quartal hat ein schwächeres Geschäft im Ausland dem US-Mischkonzern 3M einen deutlichen Gewinnrückgang eingebrockt. Hinzu kamen hohe Kosten für den Konzernumbau und den Ausstieg aus dem venezolanischen Geschäft. Der Umsatz sank im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahreswert um 2,6 Prozent auf 8,2 Mrd. US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in St. Paul mitteilte. Damit schnitt das der Konzern besser ab, als von Analysten zuvor erwartet worden war. An den bereits im April gekappten Zielen für das Gesamtjahr hält das Management aber fest.

Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf seit den Jahreshochs aus 2018 offenbart jedoch einen intakten Abwärtstrend. Innerhalb dessen verlor die Aktie im Zeitraum von etwas mehr als einem Jahr gut 38 Prozent an Wert und fiel auf die Horizontalunterstützung um 160,09 US-Dollar aus 2015/2026 zurück. Dort traten wieder verstärkt ...

