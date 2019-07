Die Wahnsinns-Rallye von Beyond Meat geht in die nächste Runde. Am Donnerstag kratzt die Aktie des Herstellers von Fleischersatzprodukten an der Marke von 210 Dollar. CEO Ethan Brown hat angekündigt, dass Beyond Meat an pflanzlichem Speck und Steak arbeitet. Den Shortsellern ist der Appetit längst vergangen.Beyond Meat ist an der Börse weiterhin nicht zu stoppen. Das IPO ist nicht einmal drei Monate her - und der Titel ist auf dem besten Weg, ein Tenbagger zu werden. Die Performance seit dem Börsengang: ...

