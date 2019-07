Zürich (ots) - Der Weltmarktführer für protektive Sportrucksäcke

Der Weltmarktführer für protektive Sportrucksäcke und

Fahrrad-Reisetaschen, die Münchner EVOC Sports GmbH übernimmt den

marktführenden Hersteller von faltbaren Fahrrad-Transporttaschen, die

Schweizer Firma Tranzbag.



Tranzbag gilt als Innovator des Segments der leichten

Transportlösungen für Fahrräder und hält mit dem Modell Tranzbag ROAD

den Weltrekord für die leichteste serienmäßig produzierte

Rennrad-Transporttasche. Der vom Berner Bike-Pionier, Medienprofi und

Unternehmensberater Bendicht Luginbühl vor 25 Jahren gegründete Marke

ist mit der jüngst lancierten, vollständig aufpumpbaren

Velo-Transporttasche Tranzbag Air erneut eine bahnbrechende

Innovation gelungen. Der gebürtige Berner gilt als Erfinder der

faltbaren, serienmässig hergestellten Fahrrad-Transporttasche.



EVOC will die Marke Tranzbag parallel weiter ausbauen



Branchenleader EVOC wertet die erste Übernahme seiner

Firmengeschichte als für beide Unternehmen wirkungsvoll.

Geschäftsleiter und Mitinhaber Bernd Stucke kommentiert: «Wir werden

mit der Übernahme von Tranzbag unsere Breite und unsere

Marktführerschaft im Bereich des Fahrrad-Transports kontinuierlich

weiter ausbauen. Tranzbag verfügt über eine beeindruckende

Innovationspipeline. Wir von EVOC freuen uns, Tranzbag in Zukunft als

zweite Marke parallel zu EVOC weiterentwickeln zu dürfen.»



Der Inhaber von Tranzbag, der sein Unternehmen nun nach 25 Jahren

verkauft, regelt damit seine Nachfolge: «EVOC ist das führende

Unternehmen bezüglich hochwertiger, funktionaler Transportlösungen

für Radfahrer. Wir verfolgen mit Tranzbag eine ebenso innovative

Strategie und deshalb ist die Übernahme von Tranzbag durch EVOC die

für mich mit Abstand beste und erfreulichste Lösung».



Das im Sportsegment positionierte Münchner Unternehmen erweitert

mit der Übernahme der Schweizer Marke seine Einflusssphäre. Tranzbag

profitiert von der leistungsfähigen globalen Distribution des

Münchner Unternehmens.



Geschäftsleiter und Mitinhaber Holger Feist, verweist auf die

entstehenden Synergien in Bezug auf Innovation und Produktion:

«Bendicht Luginbühl wird uns als Berater und Mitentwickler auch

künftig begleiten. Seine Tranzbag-Produkte prägen den europäischen

Fahrrad-Transport im öV, im Auto und mit Tranzbag Air neu auch im

Flugtransport. Wir erhöhen mit der Übernahme unsere gemeinsame

Führungsposition in diesen Segmenten.»



Kontakt:

Bernd Stucke, EVOC

info@evocsports.com

Telefon +49 89 540 411 40

www.evocsports.com



Bendicht Luginbuehl, Tranzbag

info@tranzbag.com

Telefon +41 79 680 14 05

www.tranzbag.com