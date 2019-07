Original-Research: Ludwig Beck AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ludwig Beck AG Unternehmen: Ludwig Beck AG ISIN: DE0005199905 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.07.2019 Kursziel: 35,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank, Laser Deutliches Halbjahresdefizit durch Wormland-Verkauf, operative Entwicklung aber im Rahmen der Erwartungen Ludwig Beck hat heute Zahlen für das 1. Halbjahr 2019 berichtet, die im Rahmen unserer Erwartungen ausgefallen sind. Mit dem Halbjahresbericht wurde zudem zum ersten Mal eine detaillierte GuV sowie Bilanz ohne die Theo Wormland GmbH & Co. KG veröffentlicht. Die Gesamtjahresziele wurden bestätigt. [Tabelle] Der Nettokonzernumsatz (ohne Wormland) sank leicht um 0,6% auf 34,5 Mio. Euro (MONe: 34,8 Mio. Euro). Damit bewegte sich Ludwig Beck im Einklang mit der Entwicklung des stationären Einzelhandels, der laut Textilwirtschaft 1% unter dem Vorjahr lag. Für Q2 impliziert dies einen knapp 3%igen Erlösrückgang. Das H1-EBIT reduzierte sich auf 0,7 Mio. Euro (MONe: 0,8 Mio. Euro, H1 2018: 0,8 Mio. Euro). Ohne Berücksichtigung der gegenläufigen Einmaleffekte (IFRS 16-Anwendung: +0,4 Mio. Euro, Beratungsaufwand im Zuge der Wormland-Veräußerung: -0,5 Mio. Euro) hätte das Ergebnis jedoch auf Vorjahresniveau gelegen. Die bereits im Zuge der Q1-Berichterstattung avisierten negativen Effekte aus dem Verkauf von Wormland führten zu einem Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen i.H.v. -17,0 Mio. Euro, so dass Ludwig Beck zum Halbjahr einen Konzernperiodenfehlbetrag von 17,2 Mio. Euro zu verbuchen hatte. Für 2019 bestätigte Ludwig Beck seine Umsatz- und Ergebnisziele. Dennoch ergeben sich aufgrund des nun erfolgten Ausweises von Wormland unter ??zaufgegebene Geschäftsbereiche" (Nettoebene) Änderungen zu den absoluten Zahlen aus dem Q1-Bericht. Für die fortgeführten Geschäftsbereiche erwartet das Unternehmen jedoch unverändert einen Bruttoumsatz zwischen 94 und 98 Mio. Euro, sowie ein EBT in der Bandbreite von 4 bis 5 Mio. Euro. Das Ergebnis aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen wird -17 Mio. Euro betragen, so dass 2019 in Summe mit einem Defizit in Höhe von 13,6 Mio. Euro (MONe) abgeschlossen werden sollte. Wir haben unsere Annahmen entsprechend adjustiert. Fazit: Ludwig Beck kann sich in einem unverändert herausfordernden Branchenumfeld vergleichsweise gut behaupten. Darüber hinaus wurde mit dem Verkauf von Wormland der notwendige Schritt vollzogen, um sich künftig auf das profitable Stammgeschäft sowie den dynamisch wachsenden E-Commerce-Bereich zu konzentrieren. Wenngleich der Wormland-Verkauf in 2019 zu einem nennenswerten Jahresfehlbetrag führen wird, sollte Ludwig Beck ab 2020 wieder deutlich profitabel sein. Wie bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 35,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18529.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

