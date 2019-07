"Man kann das Zinsumfeld nicht nur mit Kostenreduzierungen auffangen", sagte Christian Sewing in dieser Woche dem "Handelsblatt". Der nächste also quasi, der ein wenig ungewollt Werbung für unseren Börsenbrief macht, in dem wir Ihnen die Folgen der Negativzinsen abfangen wollen und werden. Und auch die Redaktion der Welt hat recht - bald kommen Strafzinsen für Sparer. Daran hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...