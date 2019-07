DAX fällt nach EZB-Sitzung deutlich - Zahlen von Volkswagen und Deutsche Börse im Fokus

Die Euphorie der letzten Tage ist nach der EZB-Sitzung am Donnerstag verpufft. Nach anfänglichen Gewinnen drehte der DAX am Nachmittag deutlich ins Minus und fiel unter die Marke von 12.500 Punkten.

Das war heute los. Den freundlichen Handelsauftakt konnte auch ein negativer ifo-Geschäftsklimaindex nicht bremsen. Der Index fiel im Juli von 97,5 (Saisonbereinigt korrigiert) auf 95,7 Punkte. Die Unternehmen waren laut den Konjunkturforschern weniger zufrieden mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Zudem blicken sie skeptischer auf ihre zukünftige Geschäftsentwicklung. Die deutsche Konjunktur befindet sich in schwierigem Fahrwasser, so das ifo-Institut.

Mit Veröffentlichung der EZB-Sitzungsergebnisse am frühen Nachmittag drehte dann die Stimmung auf dem Parkett und der DAX fiel in den roten Bereich. Entgegen der Erwartungen hat die EZB unter Mario Draghi lediglich über mögliche Lockerungsmaßnahmen gesprochen. Konkret wurde die Zentralbank jedoch nicht. Somit bleibt der Leitzins in der Eurozone bei 0,0 Prozent und der Einlagenzins bei minus 0,4 Prozent.

