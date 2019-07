Aus dem Apple-Kosmos dringen positive Nachrichten zur iPhone-Nachfrage nach außen. Läuft es also gar nicht so schlecht im vermeintlichen Problembereich? Etwas mehr Gewissheit werden Anleger erst nächste Woche erhalten. Am Dienstag, 30. Juli, veröffentlicht Apple nachbörslich die Zahlen zum abgelaufenen Quartal.Im Vorfeld wurde bekannt, dass sich die Zulieferer des Konzerns auf die Produktion von Einzelteilen für bis zu 75 Millionen neue iPhones in der zweiten Jahreshälfte vorbereiten. Das berichtete ...

