Der französische Reifenhersteller Michelin ist im ersten Halbjahr 2019 in einem schwierigen Marktumfeld von vor allem dank Übernahmen gewachsen. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um rund elf Prozent auf 11,8 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag nach Börsenschluss in Cleromont-Ferrand mitteilte. Der operative Gewinn legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwas mehr als 8 Prozent auf rund 1,4 Milliarden Euro zu.

Dabei profitierten die Franzosen von der Übernahme des kanadischen Spezialreifenanbieters Camso sowie des britischen Anbieters von Förderbändern und technischen Gummiartikeln Fenner. Beide zählen zum Spezialitätengeschäft, das aktuell noch gut läuft. So auch das Geschäft mit Reifen für Bergbaufahrzeuge.

Die Geschäfte mit den Autoherstellern verlaufen derweil angesichts der Flaute der Autobranche - viele Pkw-Bauer- und Zulieferer hatten zuletzt ihre Gewinnprognosen gesenkt - derweil träge. An seinem Jahresausblick hält Michelin trotz "schwächer als gedachter Märkte" fest.

So soll sich der Absatz im Einklang mit dem Gesamtmarkt entwickeln und das operative Ergebnis vor Wechselkurseffekten sowie ohne die Camso- und Fenner-Übernahmen über dem Wert von 2018 - also über 2,8 Milliarden Euro - liegen. Fenner und Camso sollen zusätzlich etwa 150 Millionen Euro beitragen./mis/nas

