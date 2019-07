Gazprom Aktie | ISIN:US3682872078 | WKN:903276 Die Aktie des weltweit größten Erdgasförderunternehmens hat am heutigen Handelstag fast exakt auf der Marke von 5,816 Euro nach oben gedreht. Es ist doch interessant wie mächtig diese Fibonacci-Retracement Level sind. So hatte ich in einem vorangegangenem Artikel bereits über die 5,80 Marke geschrieben. Es scheint es so, als würde jetzt die offene Kurslücke, mit Oberkante bei 6,65 Euro, geschlossen werden können. Man sollte im Hinterkopf behalten, dass ... (Andreas Opitz)

Den vollständigen Artikel lesen ...