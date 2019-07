Die jüngste Erholung bei den Aktien von Tesla hat am Donnerstag einen herben Rückschlag erhalten. Die Papiere des Elektroautobauers brachen an der Nasdaq-Börse wegen eines überraschend hohen Quartalsverlusts um 14 Prozent ein auf 227,67 US-Dollar, womit sie im Auswahlindex Nasdaq 100 der zweitgrößte Verlierer waren. Seit Anfang Juni hatten sie sich stetig wieder von ihrem Tief seit 2016 erholt, nun sind weite Teile davon mit einem Schlag wieder verloren gegangen.

Hohe Kosten für Produktion und Auslieferung des Hoffnungsträgers Model 3 haben den Elektroautobauer im zweiten Quartal überraschend tief in die roten Zahlen gebracht. Tesla hatte die Börse zwar auf rote Zahlen eingestellt, doch mit einem Verlust von mehr als 400 Millionen Dollar hatte der Analystenkonsens nicht gerechnet. Auch der Umsatz konnte die Prognosen des Marktes nicht erfüllen. Ein Rekord bei den Fahrzeugauslieferungen konnte all dies nicht kaschieren.

Analysten zeigten sich in ersten Stimmen vor allem deshalb kritisch, weil es Tesla trotz der Rekordauslieferungen noch immer nicht gelang, einen Gewinn zu erwirtschaften. In den Augen von Colin Langan von der Schweizer Großbank UBS unterstreicht das zweite Quartal seine Ansicht, dass der Konzern auch mittelfristig nicht profitabel werden würde. Er bleibt daher vorsichtig für die von ihm mit "Sell" eingestufte Aktie gestimmt.

Frank Schwope ließ angesichts der Enttäuschungen denn auch kein gutes Haar an den Ideen des Konzerngründers. "Allzu oftverspricht Elon Musk eine glänzende Zukunft und kaschiert damit, dass er die Gegenwart nicht im Griff hat", sagte der Experte von der NordLB. Musk bringe mit Robotaxis, Hochgeschwindigkeitskapseln oder Mars-Flügen viel Fantasie an den Tag. "Autos zu bauen ist aber harte Realität", so Schwope. Er blieb bei seiner Empfehlung, die Aktie zu verkaufen.

Die Erfolgsgeschichte bei den Tesla-Papieren, die sich ab 2013 binnen weniger Jahre verzehnfacht hatten und so zum Börsenstar wurden, hat schon länger einen Knick bekommen. Im Dezember vergangenen Jahres, als Musk die lange Durststrecke mit zum Teil sehr hohen Verlusten eigentlich für beendet erklärt hatte, wurden noch bis zu 380 Dollar für die Aktien gezahlt. Doch seither ging es wegen zahlreicher Probleme steil bergab. Anfang Juni war die Aktie dann auf ihrem Tief seit Februar 2016 nur noch 177 Dollar wert./tih/fba

