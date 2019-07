Gestern Abend, nachbörslich, legte das weltgrößte Soziale Netzwerk Facebook (WKN: A1JWVX) seine aktuellen Quartalszahlen vor. Trotz hoher Strafzahlungen zeigten sich Analysten und Anleger mit dem Zahlenwerk zufrieden. Dabei ist die entscheidende Frage bei Facebook meines Erachtens längst eine andere. Nämlich einerseits ob die geplante Kryptowährung Libra tatsächlich kommt oder doch nicht. Sowie darüber hinaus, ob der Konzern womöglich aufgespalten wird.

So wurde erst vor wenigen Tagen bekannt, dass die US-Regierung von Präsident Donald Trump formelle Ermittlungen ("Antitrust Probe") gegen Alphabet (Google), Amazon.com, Apple sowie eben Facebook eingeleitet hat. Das Ziel dieser Ermittlungen ist es zu beweisen oder zu widerlegen, ob einer oder mehrere dieser großen Technologiekonzerne seine jeweilige Quasi-Monopolstellung missbraucht hat, um damit Kunden zu schädigen.

In einer ersten Reaktion auf diese Meldungen gerieten die Aktien dieser vier Konzerne etwas unter Abgabedruck. Doch die Anleger kauften auch diesen Dip sofort, so dass sie letztlich völlig unbeschädigt blieben. Allerdings zeigen die nun eingeleiteten Ermittlungen, dass der Druck auf diese Weltmarktführer immer stärker wird. Meines Erachtens wird es daher am Ende sicherlich zu dem ein oder anderen Kartellverfahren kommen.

Amazon.com und Facebook sind meine beiden Topfavoriten für ein Kartellverfahren

Am wenigsten wahrscheinlich halte ich dabei am Ende ein Kartellverfahren bei Apple. Denn der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino verfügt eigentlich über genügend Konkurrenz. Schließlich ist Apple ja nicht mal der Weltmarktführer für Smartphones. Etwas schwieriger ist die Sache da schon bei Alphabet (Google). Denn immerhin ist die Suchmaschine Google der klare Weltmarktführer und dominiert auch den US-Markt. Allerdings ist dort Microsoft mit Bing weitaus stärker als in ...

