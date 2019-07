Mannheimer Morgen zur Hauptversammlung von Heideldruck Überschrift: Bitterer Ernst Heideldruck-Chef Rainer Hundsdörfer hat auf der Hauptversammlung 2018 neue digitale Geschäftsmodelle gepriesen, hoffnungsvoll in die Zukunft geschaut und versprochen: "Wir werden ein anderes Unternehmen." Es war die lang ersehnte Aufbruchstimmung. Ein Jahr später fällt sie zusammen wie ein Kartenhaus. Mitarbeiter sind durch die schlechten Nachrichten verunsichert. Gibt es Kurzarbeit oder verlieren sie sogar ihre Jobs? Zudem geht Finanzchef Dirk Kaliebe zu einem ungünstigen Zeitpunkt, weil er den Eindruck vermittelt, das sinkende Schiff zu verlassen. Sowohl Anleger als auch Aktionärsvertreter sind der Ansicht, das Management ist untätig und führungsschwach. Besonders bitter: Aktionäre fragen auf der Hauptversammlung offen, ob Heidelberger Druck in seiner Existenz gefährdet ist. Von Hundsdörfer kommt zwar ein klares Nein. Doch dass ein Vorstandschef überhaupt auf diese Frage antworten muss, zeigt, wie ernst die Lage ist. Am Kapitalmarkt ist das Vertrauen aufgebraucht. Ankündigen und dann nicht liefern - das kann sich Heidelberger Druckmaschinen nicht mehr leisten. Der einst so erfolgreiche Konzern ist strategisch und im laufenden Geschäft zu schwach. Und die Krise allein auf die Konjunktur zu schieben, greift zu kurz. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Florian Kranefuß - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer

July 25, 2019 13:46 ET (17:46 GMT)