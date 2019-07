Halle (ots) - Die Errichtung von Staustufen ist nahezu unmöglich, ohne schwerwiegende Eingriffe in die Landschaft zu riskieren. Das wäre weder ökonomisch noch naturschutzrechtlich sinnvoll und durchsetzbar. Und nun? Die Elbe abschreiben als Transportweg? Nicht ganz. Neben der Anerkenntnis, dass es häufiger sprichwörtlich dürre Zeiten für die Schifffahrt geben wird, sind neue Konstruktionen der Frachtschiffe gefragt: flacher, leichter, kleiner. Das verringert möglicherweise die Wirtschaftlichkeit der Transporte, aber Deutschland hat es schon immer geschafft, so etwas mit Subventionen abzupuffern. Und das wäre im Sinne des Umweltschutzes.



