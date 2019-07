Nach einem rekordverdächtigen Wachstumsquartal kündigt Morpheus Data wichtige Updates seiner führenden Cloud-Management-Plattform an. Die neuen Funktionen konzentrieren sich darauf, den Kunden mehr Freiheit und eine schnellere Bereitstellung in der wettbewerbsorientierten Welt der Multi-Cloud- und Container-Automatisierung zu bieten.

Morpheus v4.0 ist das größte Update seit 12 Monaten und bietet Unternehmen zum ersten Mal in der Branche eine einheitliche Multi-Cloud- und Container-Management-Plattform, die 100 plattformunabhängig über mehr als 20 On-Prem- und Public Clouds ist. Kunden können jetzt Folgendes:

Kubernetes-Clustern einfach aufbauen, verwalten und nutzen, bei gleichzeitiger Vereinfachung der Verwaltung von Hybrid-Cloud-Kubernetes mit einem neuen, vollständig verwalteten und CNCF-zertifizierten Morpheus-Kubernetes-Service

Risiko und Kosten für die Nutzung von Ansible reduzieren und die Abhängigkeit von Ansible Tower mit der sichersten Ansible-Integration aller Cloud- und Container-Management-Plattformen eliminieren

Laut den jüngsten Umfrageergebnissen von 451 Research standardisieren 84 der Unternehmen in den nächsten Jahren auf Kubernetes, und 62 verfolgen einen hybriden IT-Ansatz, der lokale und externe Cloud-Ressourcen integrierti. "Die Kubernetes-Standardisierung und die Hybrid-/Multi-Cloud-Einführung kommen genau zum richtigen Zeitpunkt, um die Modernisierung von Apps zu unterstützen", sagt Jay Lyman, Principal Analyst bei 451 Research. "Eine wachsende Anzahl von Unternehmen benötigt Konsistenz, Portabilität und Automatisierung in hybriden Infrastrukturen."

Diese Konvergenz stellt eine unmögliche Herausforderung für die Teams dar, die beauftragt werden, bestehende Systeme zu warten und gleichzeitig neue Wege zu gehen. Morpheus bietet Einfachheit und Flexibilität, um diese kritischen Probleme zu lösen und die Bindung an den Anbieter zu beseitigen. "Unternehmen wollen Agilität, aber Qualifikationslücken und Technologiesilos stehen im Weg", so Brad Parks, VP für Business Development, Morpheus Data. "Morpheus beschleunigt die Geschäftstransformation, indem es VM-Automatisierung, Multi-Cloud-Management und Kubernetes-Service-Bereitstellung in einer einzigen einheitlichen Plattform für Entwicklung (Dev) und Betrieb (Ops) vereint."

Morpheus macht Kubernetes so bedienerfreundlich wie VMware

Der Anstieg von Containern ist weitgehend auf den Wunsch der Softwareentwickler zurückzuführen, schneller zu sein, aber leider stellen IT-Teams, wie beim Umstieg auf die Cloud, fest, dass der Wechsel von VMs zu Containern eine operative Herausforderung darstellt. So berichten beispielsweise 70 der Unternehmen, dass Kubernetes-Schatten-Cluster Compliance- und Sicherheitsprobleme verursachen.ii

Die Morpheus-Plattform umfasst nun einen eingebetteten und vollständig verwalteten Morpheus-Kubernetes-Service, mit dem Kunden den Aufbau, das Management und die Nutzung von Kubernetes radikal vereinfachen können. Zusätzlich zu seiner eigenen Kubernetes-Distribution wird Morpheus es den Nutzern ermöglichen, benutzerdefinierte Stacks und Public-Cloud-Kubernetes-Dienste von AWS, Azure und Google einzubinden.

Mit diesem Update können Unternehmen die Bereitstellung von Applikations-Stacks auf Bare-Metal-Servern, virtuellen Maschinen oder Kubernetes-Clustern standardisieren und automatisieren, unabhängig davon, wo sich diese Ressourcen befinden. Dies vereinfacht die Modernisierung großer komplexer Applikationsportfolios und beseitigt die Einschränkungen von Cloud- und Container-Automatisierungstools, die speziell an einen einzelnen Hypervisor oder ein Betriebssystem gebunden sind. Weitere Vorteile sind folgende Fähigkeiten:

Sichere gemeinsame Nutzung und Verwaltung von Ressourcen mit detaillierten rollenbasierten Zugriffskontrollen

Bündelung des Managements von Kubernetes über lokale und öffentliche Cloud-Cluster hinweg

Reduzierung der Kosten für die Skalierung durch integrierte Analysen und Ressourcenoptimierung

Effizienter Betrieb von Kubernetes mit integriertem Auditing, Monitoring und Logging

Automatisierung der Applikationsbereitstellung als Code über Morpheus- oder HELM-Vorlagen

Um das Umzugsrisiko auf Kubernetes zu verringern, hat Morpheus mit der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) zusammengearbeitet, um den Morpheus-Kubernetes-Service zu validieren. CNCF gewährleistet die Konformität der Kubernetes-Distributionen, um Sicherheit und Interoperabilität zu gewährleisten. "Wir freuen uns, Morpheus Data in der CNCF-Familie willkommen zu heißen und bekanntzugeben, dass sie in die Riege der zertifizierten Kubernetes-Programme aufgenommen werden", so Dan Kohn, Executive Director von CNCF. "Ihre plattformunabhängige Cloud- und Container-Management-Lösung ist eine großartige Ergänzung zu der wachsenden Zahl von zertifizierten Angeboten."

Morpheus vereinfacht und sichert Ansible ohne die Notwendigkeit von Ansible Tower

Unternehmen auf der ganzen Welt setzen Ansible aufgrund der einfachen Architektur und des YAML-Playbook-Ansatzes ein und das schneller als jedes andere Konfigurationsmanagement-Tool. Der Zugriff auf Enterprise-Funktionen wie eine GUI, rollenbasierter Zugriff, Auftragsplanung und mehr kann jedoch ein kostenintensives Upgrade auf Ansible Tower erfordern.

Morpheus bietet nicht nur die sofort einsatzbereite Integration mit Ansible und Ansible Tower, sondern erweitert Ansible auch um native Funktionen, die die Notwendigkeit von Tower überflüssig machen. Ansible kann nun so konfiguriert werden, dass es über den Morpheus-Secure-Agent-Kommunikationsbus läuft, sodass Playbooks auf Instanzen angewendet werden können, in denen der SSH/WinRM-Zugriff aufgrund von Sicherheitseinschränkungen eventuell nicht möglich ist. Diese Integration unterstützt Linux und Windows und kann ebenfalls konfiguriert werden, um die Abfrage von geheimen Informationen aus dem Morpheus-Cypher-Dienst (ähnlich HashiCorp Vault) durchzuführen. Weitere Funktionen umfassen folgende Merkmale:

Anzeige von Auftragsstatus-Updates in Echtzeit und detaillierte Debug-Level-Protokollausgaben

Ausführen von phasenbasierten und operativen Workflows mit mehreren Playbooks

Anwendung von Governance, Auditing und Reporting nicht nur auf Ansible, sondern auch auf andere Bereiche

Am wichtigsten ist, dass Morpheus als eine echte unternehmensweite Orchestrierungs- und Automatisierungsplattform konzipiert wurde. Anstatt Zeit mit dem Schreiben komplexer Playbooks zu verbringen, profitieren Kunden von der direkten Morpheus-Integration in ITSM, IPAM, DNS, Load Balancer und mehr. Das Ergebnis ist ein weitaus weniger brüchiger Automatisierungsansatz, bei dem Ansible das tun kann, was es gut kann, während Morpheus den Bereich Self-Service-Bereitstellung in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen übernimmt.

Die neue Morpheus-Jobs-Maschine ermöglicht die Automatisierung von Self-Service-Prozessen für nahezu jede Aufgabe, und zwar unabhängig von praktisch jedem lokalen oder entfernten Ziel. Ähnlich wie Dienstprogramme wie vRealize Orchestrator (vRO) oder Rundeck bietet diese neue Funktion die Möglichkeit, Tag-2-Vorgänge wie Benutzer-, Infrastruktur- und Patch-Management zu vereinfachen. Morpheus Jobs ist ein leistungsstarkes und flexibles Werkzeug, das planmäßig oder ad-hoc mit jedem Aufgabentyp ausgeführt werden kann, einschließlich Bash, PowerShell, http, Ansible, Chef, Puppet, Groovy, Python, jRuby und JavaScript.

Über Morpheus Data, LLC

Morpheus Data, LLC ist die Einheit hinter der vereinheitlichten Orchestrierungsplattform von Morpheus, der einzigen Unternehmenssoftwarelösung, die einen systematischen Ansatz für Cloud-Optimierung, Multi-Cloud-Governance, DevOps-Automatisierung und Applikationsmodernisierung bietet. Als hundertprozentige infrastruktur- und plattformunabhängige Lösung bietet Morpheus den IT-Betreibern und -Entwicklern einen vollständigen Self-Service und eine automatisierte Bereitstellung von Bare-Metal-, VM- und Container-Anwendungen, die lokal oder in der Public Cloud laufen. Mit mehr eingebauten Integrationen und nativen Funktionen als jede andere Plattform können Kunden Workflows standardisieren und die Anzahl der Tools reduzieren, während sie gleichzeitig bestehende Tools orchestrieren, um Investitionen zu schützen. Eine Demoversion kann unter www.morpheusdata.com/demo angefragt werden.

