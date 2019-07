Wien (www.fondscheck.de) - Markus Herrmann wechselt zum 1. Januar 2010 von Lupus Alpha zu Loys, so die Experten von "FONDS professionell".Die Gesellschaft wolle mit dem Schritt ihr Wachstum forcieren, heiße es in einer Mitteilung. So plane Loys die Auflage eines neuen Fonds, den Herrmann steuern solle. Das Portfolio solle den Fokus auf Dividendentitel legen. Das neue Vehikel wäre der sechste Fonds aus dem Hause. ...

