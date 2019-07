Der Euro hat sich am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der EZB auf eine Berg- und Talfahrt begeben. Erst kletterte die Gemeinschaftswährung nach den geldpolitischen Beschlüssen bis auf 1,1188 US-Dollar, dann aber gingen die Gewinne wieder flöten. Zuletzt wurden in New York noch 1,1147 Dollar gezahlt, was in etwa dem Vortagsniveau entsprach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich am Nachmittag auf 1,1115 (Mittwoch: 1,1140) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8997 (0,8977) Euro.

Zunächst hatten schwache deutsche Konjunkturdaten für Aufsehen gesorgt. Später sorgte dann der Zinsentscheid der EZB und die Rede ihres Präsidenten, Mario Draghi, für Ausschläge in beiden Richtungen. Die Notenbank veränderte ihre Leitzinsen nicht. Draghi bekräftigte aber erneut seine Aussagen für eine Lockerung der Geldpolitik angesichts der Unsicherheiten durch Handelskonflikte.

Trotz hoher Konjunkturrisiken sei die Gefahr einer Rezession für die Eurozone aber "relativ niedrig", sagte Draghi. Ohne konkrete aktuelle Beschlüsse setzte sich bei Investoren dann letztlich die Meinung durch, dass die Haltung der europäischen Währungshüter nicht so expansiv sei wie zuvor von vielen gedacht. Am Aktienmarkt kam es daraufhin zu einer Welle von Gewinnmitnahmen und auch der Euro kam zurück./tih/fba

