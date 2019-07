IRW-PRESS: True Leaf Brands Inc.: True Leaf plant eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse des Geschäftsjahres 2019 und Bereitstellung eines Geschäftsupdates

VERNON, BC - 25. Juli 2019 - True Leaf Brands Inc. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr, das am 31. März 2019 endete, am Montag, den 29. Juli 2019, nach Börsenschluss zu veröffentlichen. Das Unternehmen wird am Mittwoch, den 31. Juli 2019, um 8:00 Uhr PT (11:00 Uhr ET/17:00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz abhalten, um seine Finanzergebnisse zu besprechen.

Während der Telefonkonferenz werden Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf, und andere Mitglieder des Managements zu Wort kommen, um über aktuelle Entwicklungen zu berichten und u.a. Einzelheiten zum Umsatzwachstum, das von der True Leaf Pet-Abteilung des Unternehmens getragen wird, und zum Abschluss der aktuellen Phase des True Leaf Campus, der Cannabisanbau- und -produktionsanlage des Unternehmens, bereitzustellen.

Informationen zur Telefonkonferenz und dem Webcast

Das Unternehmen wird am Mittwoch, den 31. Juli 2019, um 8:00 Uhr PT (11:00 Uhr ET/17:00 Uhr MEZ) eine Live-Telefonkonferenz und einen Audio-Webcast abhalten, um die Finanzergebnisse zu erörtern und Fragen zu beantworten.

Einwahlnummern:

Einwahlnummer für Anrufer aus den USA & Kanada: 1-800-458-4121

Einwahlnummer für internationale Anrufer (außerhalb der USA & Kanada): 1-323-794-2597

*Die Teilnehmer werden gebeten, den True Leaf Earnings Call anzufordern oder den Zugangscode 1710468 anzugeben.

Link zum Webcast (für Live-Übertragung oder Aufzeichnung): http://public.viavid.com/index.php?id=135520

Unmittelbar nach den Ausführungen von True Leaf wird das Management eine Frage-und-Antwort-Runde (Q&A) veranstalten, um auf die Fragen der Aktionäre einzugehen. True Leaf lädt alle Investoren, Medienvertreter und Interessenten ein, ihre Fragen an ir@trueleaf.com oder an den IR-Berater von True Leaf unter trueleaf@kcsa.com zu schicken. Bitte reichen Sie alle Fragen bis spätestens Montag, den 29. Juli 2019, ein.

Kurz nach Ende der Live-Konferenz kann bis zum 7. August 2019 um 23:59 Uhr ET eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz unter 1-844-512-2921 (in Kanada) oder 1-412-317-6671 (international) abgerufen werden. Der Zugangscode für die Telefonkonferenz und die Aufzeichnung lautet 1710468. Eine Aufzeichnung des Webcast wird im Anschluss an die Konferenz online zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2019, die am Montag, den 29. Juli 2019, auf der Website des Unternehmens unter ir.trueleaf.com veröffentlicht wird.

Über True Leaf

True Leaf ist eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. Return the Love ist die Botschaft, die unser Geschäft bestimmt und im Mittelpunkt unserer Werte steht, die darauf abzielen, Haustiere und ihre Halter glücklich zu machen.

www.trueleaf.com

Ansprechpartner für Medien:

Paul Sullivan

Director, Public Relations

Paul@trueleaf.com

Tel: 604-685-4742

Mobil: 604-603-7358

Ansprechpartner für Investoren:

Kevin Bottomley (Kanada)

Director und Corporate Relations

Kevin@trueleaf.com

Mobil: 778-389-9933

Phil Carlson / Scott Eckstein (USA)

KCSA Strategic Communications

pcarlson@kcsa.com / seckstein@kcsa.com

Tel: 212-896-1233 / 212-896-1210

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt Risk Factors des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: ir.trueleaf.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

