Der Glaube an weiterhin großzügige Währungshüter war den Anlegern an den US-Börsen am Donnerstag kein Kaufargument mehr. Am Tag nachdem der marktbreite S&P 500 und die Nasdaq-Indizes neue Rekorde schrieben, ging es nun für alle New Yorker Indizes bergab. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,47 Prozent auf 27 140,98 Punkte. Das Kursbarometer der Wall Street erlitt so seinen größten Tagesverlust seit einem Monat.

Die Europäische Zentralbank machte den Anlegern zwar Hoffnung, dass der Glaube an eine noch lockerere Geldpolitik keine Illusion ist. Am Markt hieß es aber, dass die Hinweise der EZB nicht so konkret ausfielen wie von einigen für möglich gehalten - und so die Messlatte für die Fed in der kommenden Woche nicht sonderlich hoch gelegt worden sei.

Mit der jüngsten Rally hatten Anleger den Notenbanken außerdem schon viel Vorschuss gegeben. Für die weiteren New Yorker Indizes blieben neue Rekorde daher aus. Der S&P 500 gab um 0,53 Prozent auf 3003,67 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 1,01 Prozent auf 7929,87 Zähler. Die tags zuvor erstmals passierte Marke von 8000 Punkten ist damit für den Auswahlindex vorerst wieder Geschichte./tih/fba

