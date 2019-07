Amazon hat nach Börsenschluss in New York seine Bücher geöffnet. Was Aktionäre dann zu sehen bekamen, hat manche verunsichert - und sie dazu veranlasst ihre Anteilsscheine auf den Markt zu werfen. In einer ersten Reaktion schickte der Markt das Papier nachbörslich gen Süden. Insbesondere zwei Werte sorgten für lange Gesichter.Eigentlich lesen sich die Zahlen von Amazon rund: Der brummende Internethandel und florierende Cloud-Dienste haben Amazon im zweiten Quartal zu einem weiteren Gewinnanstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...