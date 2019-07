Der Supermarkt Lidl hat sich Deutschland bereits eine beachtliche Präsenz aufgebaut. Nun will der Lebensmittelhändler seine Präsenz auch noch in einem weiteren europäischen Land verstärken.Lidls Expansion setzt sich fortDer Discounter Lidl will hoch hinaus. Nachdem die Schwarz-Gruppe in Deutschland die Marke zu einem der bekanntesten Supermärkte machte, soll der Erfolg auch auf andere Länder übertragen werden. Schon jetzt gibt es insgesamt 10.500 Filialen in 30 Ländern. Doch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...