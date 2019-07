Nach der Zinsentscheidung der EZB hoffen die Anleger, dass Dax und Dow Jones ihre Verluste wieder gutmachen können.

Die Handelswoche ist geprägt von Unternehmensbilanzen. Auch am heutigen Freitag legen wieder etliche Unternehme ihre Zahlen vor. Im Blickpunkt hierzulande steht vor allem Audi. Interessant werden außerdem die Ergebnisse von Nestlé und McDonald's. Auch Twitter legt die Zahlen vor - das dürfte unter anderem US-Präsident Donald Trump interessieren. Er tendiert schließlich zu einer regen Nutzung des Kurznachrichtendienstes.

Der Dax ist nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag deutlich ins Minus gedreht. Der deutsche Leitindex beendete den Handelstag mit einem Abschlag von 1,28 Prozent bei 12 362,10 Punkten. Der Index der mittelgroßen Werte MDax gab um 0,73 Prozent auf 26 099,14 Punkte nach. Am Freitagmorgen notiert der Dax vorbörslich, laut außerbörslichen Handelsplattformen, leicht im Plus.

Die EZB veränderte ihre Leitzinsen nicht. EZB-Chef Mario Draghi bekräftigte am Donnerstag aber erneut seine Absichten zu einer Lockerung der Geldpolitik, angesichts der Unsicherheiten durch Handelskonflikte. Trotz hoher Konjunkturrisiken sei die Gefahr einer Rezession für die Eurozone allerdings "relativ niedrig", sagte Draghi.

1 - Vorgabe aus den USA

Enttäuschende Geschäftszahlen von US-Unternehmen haben am Donnerstag die Wall Street belastet. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) sorgte an der New Yorker Börse für lange Gesichter, weil sich die Anleger mehr von EZB-Chef Mario Draghi erhofft hatten. Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung in den USA verhinderten allerdings größere Kursverluste. An der Börse gilt als sicher, dass die Notenbank Federal Reserve den Leitzins in der kommenden Woche um mindestens einen Viertel Prozentpunkt senken wird.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent schwächer auf 27.140 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gab 0,5 Prozent auf 3003 ...

