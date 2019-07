Epta hat das steckerfertige Kühlregal Tango Next/Multifresh Plus weiterentwickelt und bietet es nun in zwei neuen Varianten an: als tieferes Kühlmöbel "Narrow/Modular" und mit dem "EptaBlue"-Waterloop-System. Beide Modelle gibt es mit zwei, drei oder vier Türen, sodass sich die Größe flexibel je nach Stellfläche vor Ort wählen lässt. Das ausgeklügelte LED-Beleuchtungssystem setzt die Produkte perfekt in Szene und die vollverglasten Türen sorgen dafür, dass man diese von überall gut sieht.

Innenvolumen vergrößert

Mit 850 mm Gesamttiefe und Etageren von 500 mm ist die Stellfläche von Tango Next Narrow/Multifresh Plus Modular weiterhin gering. Doch im Vergleich zur Efficia/Compact-Version lassen sich deutlich mehr Produkte unterbringen - denn das Innenvolumen ...

