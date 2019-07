Und macht allen etwas vor. Wolfsburg ist offensichtlich schneller als alle anderen. Die Ergebnisse waren überzeugend aber niemand traute sich zu, dies zu belohnen. Tagesverlust 2,9 %. Damit nähert sich das Stimmungsbild auffällig dem Stimmungstief vor genau zehn Jahren. Damals in Folge der Finanzkrise, diesmal in Folge von unklaren Ängsten, die niemand exakt beziffern kann und will, die jedoch offensichtlich gefühlt sind. Bester Ausdruck dafür ist der ifo-Index, hinter dem eine Befragung von 7.000 Firmenchefs in Deutschland steht. Sie haben schlicht Angst. So wie 2009. Doch was sechs Monate später bereits vergessen war, kann jeder aus den Charts ablesen.



