Bayer kommt in einem weiteren Glyphosat-Prozess mit einer deutlich geringeren Strafe davon. Im Fall des Ehepaares Alva und Alberta Pilliod senkte die Richterin Winifred Smith den von einer Jury verhängten Schadenersatz für die an Krebs erkrankten Kläger von 2,055 Milliarden Dollar auf 86,7 Millionen Dollar. Bayer bezeichnet die reduzierte Strafe als "Schritt in die richtige Richtung", dennoch beabsichtigen die Leverkusener, Berufung einzulegen.Richterin Smith hatte schon eine Reduzierung angekündigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...