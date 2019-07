The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 1EL XFRA US28852N1090 ELLINGTON FINL INC. EQ01 EQU EUR N

CA 24OA XFRA US67424L2097 OBALON THERAPEUT. DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA PJT XFRA US72940R3003 PLURISTEM THERAPEUTICS EQ01 EQU EUR N