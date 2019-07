The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2GSE75 KRED.F.WIED.17/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSE83 KRED.F.WIED.17/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSE91 KRED.F.WIED.17/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL3231 NORDLB OPF.S.123 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SYW9 LBBW NK STUFENZINS 13/19 BD00 BON NOK N

CA XFRA DE000SLB5821 LDSBK.SAAR IHS S.582 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB1234 LDSBK.SAAR PF.R.123 BD01 BON EUR N

CA XFRA US912828WW69 US TREASURY 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA USU2339CAZ15 DAIMLER FIN.N.A.12/19REGS BD01 BON USD N

CA 1F2A XFRA USU31434AB68 FMC US FIN.II 12/19 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0723509104 FMC FINANCE VIII 12/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0740772420 GE CAPITAL UK F.12/19 MTN BD01 BON GBP N

CA A2BF XFRA XS0810731637 ABN AMRO BANK 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4JW9 HCOB KK II 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US9128282K52 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128282M19 US TREASURY 2019 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US912828TH30 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA USY23862AE81 EXP.-IMP.BK CH 14/19 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1090191864 VIRGIN MON.HLDGS 14-UND. BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1090369353 WESTPAC BKG 14/19 MTN BD02 BON CAD N

CA XFRA XS1807511909 AG F.UMSATZF. 18/19FLRMTN BD02 BON EUR N

CA WISB XFRA FR0013169810 WENDEL 16-19 CV EQ01 EQU EUR N