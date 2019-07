The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0419041386 LUZ.KANT.BK 19/41 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1RQDH5 HESSEN SCHA.19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB33U4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07B/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB33W0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07C/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3415 LB.HESS.THR.IS.07C/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13CZ6 LBBW STUFENZINS 19/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13D06 LBBW STUFENZINS 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB2CKM9 LBBW AD STUFENZINS 19/23 BD00 BON AUD N

CA XFRA US054937AL18 BB+T CORP 19/UND.FLR BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LB13D14 LBBW STUFENZINS 19/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA US06368B5P91 BK MONTREAL 19/UND. FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US064159QE92 BK NOVA SCOTIA 19/26 BD01 BON USD N

CA XFRA US91087BAG59 MEXIKO 19/50 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128287F13 USA 19/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828Y875 USA 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US91324PDR01 UTD. HEALTH 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US91324PDS83 UTD. HEALTH 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US91324PDT66 UTD. HEALTH 19/39 BD01 BON USD N

CA XFRA US91324PDU30 UTD. HEALTH 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA US91324PDV13 UTD. HEALTH 19/59 BD01 BON USD N

CA XFRA XS2035038731 NRW.BANK MTI 19/24 DL BD01 BON USD N

CA N07 XFRA CA2928074012 ENFORCER GOLD EQ01 EQU EUR N

CA 5GQA XFRA CA38116W1005 GOLD.QUEEN MIN.CONS. LTD EQ01 EQU EUR N

CA 0R7 XFRA FR0000039091 ROBERTET SA INH. EO 2,50 EQ01 EQU EUR Y