FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA CA38115J1003 GOLDEN QUEEN MINING

PJTA XFRA US72940R1023 PLURISTEM THERAPEUTICS

EUCA XFRA DE000A1K0300 EUROMICRON AG NA O.N.

0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS

EUCB XFRA DE000A2NBTK4 EUROMICRON AG JGE NA ON

HBQ XFRA NO0010598683 HOFSETH BIOCARE ASA NK 1

XFRA CA2928073022 ENFORCER GOLD

24O XFRA US67424L1008 OBALON THERAPEUT. DL-,001