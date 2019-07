Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers vor Zahlen des Medizintechnikkonzerns für das dritte Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33,40 Euro belassen. Der Markt scheine schon mit schwachen Resultaten zu rechnen, was auch der Aktienkurs widerspiegele, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch trotz der bereits gesunkenen Konsensschätzungen bleibt Adlington mit Blick auf die Jahresziele vorsichtig./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 19:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-07-26/07:51

ISIN: DE000SHL1006