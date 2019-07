Die Schweizer Großbank UBS hat Roche von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 270 auf 300 Franken angehoben. Das Geschäftsmodell des Pharmakonzerns sei nicht mehr so gefährdet wie zuvor, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das "alte" Medikamtendenportfolio rund um Herceptin und Rituxan sei robuster als von vielen Investoren gedacht und die Pipeline bei Neurologischen Themen erscheine gut. Der Experte rechnet nun damit, dass Roche weniger Geld ausgeben werden müsse./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-07-26/07:56

ISIN: CH0012032048