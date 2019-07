Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU nach Zahlen von 225 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Triebwerksbauer habe ordentlich abgeschnitten und zudem die Jahresziele für das operative Ergebnis (Ebita) und den freien Barmittelzufluss (FCF) angehoben, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine diesjährige FCF-Schätzung ebenfalls an und verschob zudem den Bewertungszeitraum für das Kursziel um ein Jahr auf 2020. Aktien aus der zivilen Luftfahrt wie MTU und Airbus böten defensives Wachstum in einer Zeit vieler Gewinnwarnungen. Zudem sei MTU kein Zulieferer für den Boeing-Problemjet 737 Max, was den Status der Aktie als "sicherer Hafen" stärke./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 21:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 21:54 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-07-26/07:59

ISIN: DE000A0D9PT0