Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analyst Gurjit Kambo passte sein Modell für den Börsenbetreiber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die vorgelegten Zweitquartalszahlen an. Seine Schätzungen für die Jahre 2019 und 2020 seien dabei aber weitgehend nur wenig verändert worden./niw/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 04:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 04:24 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0168 2019-07-25/21:24

ISIN: DE0005810055