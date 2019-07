Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen zyklischer Risiken kürze er seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie in den Jahren 2019 und 2020, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kursziel für den Gabelstaplerhersteller macht der Experte nun an seinem Modell für das kommende Jahr fest./tih/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 18:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 18:11 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0173 2019-07-25/22:00

ISIN: DE000KGX8881