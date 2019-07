Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Facebook nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Analyst Eric Sheridan sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem sehr guten zweiten Quartal des sozialen Netzwerks. Nun gelte es neue Regularien und Kartelluntersuchungen zu verdauen. Er glaube dennoch, dass der Aktienkurs eher von operativen Themen und langfristigen Chancen bestimmt werde./tih/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 23:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0175 2019-07-25/22:07

ISIN: US30303M1027