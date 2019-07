Dass der TecDAX am Donnerstag 1,3 Prozent nachgab, ist bei diesem recht volatilen Index an sich nicht unbedingt problematisch. Aber wo und weshalb der Index dieses Minus produzierte, dürfte dem bullischen Lager gar nicht gefallen. Es kam also zu einem Intraday-Turnaround nach unten der, Sie sehen es im Chart auf Tagesbasis, die grüne Kerze des Vortags komplett einhüllte.

