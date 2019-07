Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim anlässlich der Gespräche mit dem französischen Konzern Fnac Darty von 46 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die von dem Veranstalter und Ticketverkäufer geplante Investition in die führende französische Ticketplattform France Billet sei ein wichtige Schritt, um die führende Marktstellung in Kontinentaleuropa zu sichern, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 06:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-07-26/08:11

ISIN: DE0005470306