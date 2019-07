Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Covestro von 50 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Gewinne des Chemiekonzerns könnten die Talsohle in diesem Jahr erreicht haben, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Freitag vorliegenden Studie nach Rückmeldungen von Investoren. Ein Wendepunkt erscheine aber trügerisch. Sie senkte ihre Schätzungen./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 21:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-07-26/08:14

ISIN: DE0006062144