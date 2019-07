Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die EZB hat den deutschen Leitindex gestern mächtig durcheinander gewirbelt. Nach den ersten Aussagen von Mario Draghi stieg der DAX an, nur um dann in sich zusammenzufallen. Am Ende schloss der DAX bei 12.362 Punkten. Das ist ein Minus von 1,3 Prozent bzw. 161 Punkten. Die Marktidee ist diesmal die Aareal Bank.