Der Gesamtmarkt hatte nach der EZB-Sitzung so seine Nöte, aber der für die Halbleiterindustrie produzierende Maschinenbauer Aixtron stach mit einem kräftigen Plus von 14 Prozent heraus. Basis dieses Kurssprungs war die am Morgen vorgelegte Bilanz des zweiten Quartals. Die Zahlen waren auf den ersten Blick gut, aber nicht grandios. Auf den zweiten Blick hingegen schon, wenngleich das ein wenig überrascht.

