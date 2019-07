Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 52,33 Euro belassen. Der Bausoftware-Anbieter rage immer noch positiv aus der Masse heraus, allerdings lasse das Wachstum so langsam ein wenig nach, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim Umsatz und dem Gewinn je Aktie habe das Unternehmen die Markterwartungen knapp erfüllt. Allerdings seien die Vorjahreswerte auch sehr hoch gewesen./mis/la

