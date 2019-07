Die US-Bank JPMorgan hat Carrefour nach Halbjahreszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Das gute Brasilien-Geschäft des französischen Handelskonzerns habe die Schwäche in Europa und insbesondere Italien kompensiert, während es auf dem heimischen Markt erwartungsgemäß gelaufen sei, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management müsse eine mutigere Strategie fahren und sich endlich auf weniger Märkte fokussieren./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 21:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-07-26/08:25

ISIN: FR0000120172