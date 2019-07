Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 89,95 Euro belassen. Gemeinhin würden am Markt schwache Resultate des Dialysespezialisten erwartet, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell sei die Unsicherheit sehr groß bezüglich des Gewinntrends sowie der Folgen der Pläne von US-Präsident Donald Trump für Dialysebehandlungen im wichtigen US-Markt. In der Vergangenheit hätten sich solche Unsicherheitsphasen aber oftmals als Chance erwiesen./mis/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-07-26/08:29

ISIN: DE0005785802