flatex Morning-news EUR/USD: Die Europäische Zentralbank hatte am Donnerstag über ...

Die Europäische Zentralbank hatte am Donnerstag über den aktuellen Leitzins entschieden und alle drei Zinssätze nicht verändert. Der Leitzins wird mindestens bis zum ersten Halbjahr 2020 unverändert oder gar niedriger ausfallen. In Bezug auf eine etwaige Wideraufnahme der Anleihekäufe ordnete die EZB-Führung die Prüfung von Optionen an.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Zwischenhoch des 25. Juni 2019 bei 1,1412 bis zum jüngsten Verlaufstief und gleichzeitig dem neuen Mehrjahrestief von 1,1101, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 1,1175/1,1220/1,1257/1,1293/1,1338 und 1,1412 auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 1,1101 und bei den Projektionen zur Unterseite von 1,1028/1,0983 und 1,0909 in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/