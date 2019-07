Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Aktienmarkt hat einen Handelstag der Extreme hinter sich. Das lag vor allem an der EZB. Die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi sorgten am Nachmittag für einen heftigen Rücksetzer beim DAX. Heute dürfte erst einmal ein ruhiger Start anstehen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Amazon, Alphabet, Intel, die Deutsche Bank, Bayer, die Deutsche Telekom und Cancom. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.