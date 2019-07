Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vivendi nach Halbjahreszahlen von 41 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der französische Medienkonzerns habe die Erwartungen auch dank der Plattentochter Universal Music (UMG) deutlich übertroffen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft sowie die operativen Ergebnisschätzungen (Ebita) für UMG an. Die Schätzung für den Gewinn je Aktie (EPS) 2020 erhöhte er wegen angenommener niedrigerer Zinsen und Steuern./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 22:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-07-26/09:00

ISIN: FR0000127771