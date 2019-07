FRANKFURT (Dow Jones)--Der Mobilfunkkonzern Vodafone will mit einer Ausgliederung seiner Sendemasten stille Reserven heben und seinen Schuldenabbau vorantreiben. Der Konzern kündigte an, seine Sendemasten-Infrastruktur in eine neue Organisation mit dem vorläufigen Namen "TowerCo" zu überführen. Vodafone prüft unter anderem einen Börsengang des Geschäfts.

Es handelt sich laut Vodafone um Europas größtes Sendemasten-Portfolio mit 61.700 Masten in 10 Märkten mit einem potenziellen EBITDA von rund 900 Millionen Euro und einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. Das neue Unternehmen soll bis Mai 2020 den Betrieb aufnehmen.

Vodafone hatte im November 2018 eine Überprüfung seines Sendemasten-Portfolios in Europa angekündigt. 75 Prozent dieser Masten stehen in Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien.

