FRANKFURT (Dow Jones)--Henkel baut sein Geschäft mit personalisierten Haarcolorationen in den USA über ein neues Joint Venture aus.

Der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller hat eine Vereinbarung über den Erwerb von 51 Prozent an eSalon.com LLC in Los Angeles unterzeichnet. Das Kerngeschäft des Unternehmens, das seit 2010 auf dem Markt aktiv ist, liegt in der Herstellung personalisierter Haarcolorationen für die Anwendung zu Hause. Jede einzelne Haarfarbe werde On-Demand am Hauptsitz in Los Angeles zusammengestellt. Die Produkte werden für den Einzelkauf oder im Abonnement angeboten.

Henkel werde mit diesem Joint Venture sein Colorationsportfolio weiter stärken und sein digitales Geschäft ausbauen.

Ein Henkel-Sprecher wollte keine finanziellen Details der Transaktion nennen.

Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen einschließlich behördliche Genehmigungen.

Laut Henkel erwirtschaftete eSalon 2018 einen Umsatz von rund 30 Millionen US-Dollar, hauptsächlich auf dem US-Markt. eSalon beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz mit Produktion, Büro und Lager in Los Angeles. Das Unternehmen habe bereits mehr als sechs Millionen Aufträge ausgeliefert und verfüge über 165.000 Farbkombinationen.

