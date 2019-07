Bayer steht kurz vor dem Wochenende noch einmal im Fokus der Anleger. Denn die Leverkusender kommen in einem der wichtigen Glyphosat-Prozesse in den USA mit einer deutlich geringeren Strafzahlung davon: Die zuständige Richterin Winifred Smith senkte den von einer Jury verhängten Schadenersatz für die an Krebs erkrankten Kläger in der Nacht auf Freitag von insgesamt rund zwei...

Den vollständigen Artikel lesen ...