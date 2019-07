Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Unibail-Rodamco-Westfield vor Zahlen von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 222,30 auf 122,00 Euro gesenkt. Wegen seiner pessimistischeren Einschätzungen für die Entwicklung des Geschäfts habe er den Substanzwert für den Spezialisten für Einkaufszentren reduziert, schrieb Analyst Ben Richford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Geschäftsumfeld in Europa könnte sich verschlechtern sowie die Bewertungen in Großbritannien und den USA sinken./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 03:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0013326246