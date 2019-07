Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 187 US-Dollar belassen. Das Service-Geschäft dürfte weiter nachlassen, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dank neuer Produkteinführungen im September gebe es bei den Erwartungen an die Auslieferungszahlen womöglich Luft nach oben, verbunden allerdings mit Preisrisiken./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 14:24 / PDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-07-26/09:26

ISIN: US0378331005